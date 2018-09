David Bowies første demo solgt for 430.000 kroner

En demo fra 1963 der en 16 år gammel David Bowie synger sammen med bandet The Konrads, er solgt for nesten 40.000 pund.

Summen, som tilsvarer omkring 430.000 norske kroner, er rundt fire ganger høyere enn det auksjonshuset Omega Auctions forventet.

Tidligere i sommer skrev The Guardian at Bowies tidligste studioinnspilling som vokalist var blitt funnet i en brødboks av en tidligere bandkollega. Bowie, som han senere ble kjent som, brukte da sitt egentlige navn David Jones. På opptaket synger 16-åringen låta «I Never Dreamed», som han hadde vært med på å skrive.

Decca Records var imidlertid ikke imponert, og sendte innspillingen i retur. Musikken ble aldri utgitt, men fant veien inn i den etter hvert forlagte brødboksen.

Bowie forlot The Konrads noen måneder etter at demoen ble returnert, og hans karriere tok av seks år senere med «Space Oddity». I løpet av en karriere som strakte seg over mer enn 50 år ble han en av de mest innflytelsesrike popartistene noen gang. Bowie døde av kreft i 2016.

Store mengder musikkmemorabilia gikk under hammeren i tirsdagens auksjon. Et Led Zeppelin-album signert av hele bandet gikk for 14.000 pund (150.000 kroner), men tekster håndskrevet av Jimi Hendrix i 1970 ble solgt for 10.800 pund (rundt 115.000 kroner).

