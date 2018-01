David Duke takker president Donald Trump

Rasistkjendisen David Duke hyller USAs president for én spesiell setning.

NEW YORK (Nettavisen): David Duke støttet presidentvalgkampen til Donald Trump og den støtten ser ikke ut til å ha minsket etter at Trump inntok Det hvite hus. Etter Trumps tale om rikets tilstand – den årlige «State of the Union»-talen i Kongressen – tvitret Duke en takk til presidenten.

«Takk, president Trump. Amerikanere er også «Dreamers»,» skrev Duke.

«Dreamers» er et begrep som brukes på barn av ulovlige innvandrere – mennesker som kom til landet mens de var barn fordi foreldrene tok dem med inn i landet. Det antas å være rundt 800.000 personer i USA som faller innunder denne kategorien.

Trump har omgjort en lov som beskyttet «dreamers» og sagt at Kongressen må finne ut av hvordan dette skal løses. Dette var et av punktene som republikanerne og demokratene var uenige om da statsapparatet i januar mistet finansieringen og var delvis stengt i tre dager.

Demokratene ønsker å gi denne gruppen permanent opphold i USA. Trump har signalisert at han vil være samarbeidsvillig her dersom demokratene støtter finansiering av en mur langs grensen mot Mexico.

David Duke er en av USAs mest kjente rasister og grunnla «Knights of the Ku Klux Klan» i Louisiana på 1970-tallet. Han har stilt til valg som kandidat for både demokratene (1988) og republikanerne (1992) og ble i 2013 utvist fra Italia etter å ha forsøkt å etablere en nynazistisk organisasjon der.

Just as the most ardent Trump supporters were about to give up on him in despair -- he restores a lot of love in us by saying blunt but truthful things that no other President in our lifetime would dare say! NO DACA! NO COMPROMISE - NO Sh**thole America! Hail Trump!