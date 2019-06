Dødelige kamper i syrisk våpenhvile-sone

Over 160 personer er drept de to siste døgnene i harde kamper mellom regjeringsstyrker og opprørsstyrker i et område i Syria som omfattes av en våpenhvile.

Kampene har rast i Hama-provinsen vest i Syria de siste dagene. I løpet av 48 timer er i alt 167 soldater fra begge sider drept, melder aktivistgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Opprørerne har lørdag skutt flere titall raketter mot regjeringsstyrkenes stillinger, og en selvmordsbomber utløste en kraftig bilbombe nær en gruppe regjeringssoldater. Assad-regimets soldater svarte på angrepene med å skytte russiskproduserte raketter mot opprørerne, og det meldes om harde kamper i på landsbygda i Hama-provinsen. Minst 37 regjeringssoldater og 28 opprørssoldater ble drept i lørdagens kamper, ifølge SOHR. De siste intense kampene har pågått siden torsdag i et område som er omfattet av en våpenhvileavtale. (©NTB)