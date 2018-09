Dødstallet fortsetter å stige etter jordskjelvet i Indonesia

Dødstallet har steget til 420 etter jordskjelvet og tsunamien som rammet øya Sulawesi i Indonesia fredag.

420 mennesker er nå bekreftet døde i byen Palu, ifølge talsperson Wilem Rampangilei i landets nød- og beredskapsbyrå. Han venter også at tallet vil øke, både i Palu og på andre deler av den rammede øya.

I Palu er det flere bygninger og kjøretøyer som fortsatt ikke er gjennomsøkt, i tillegg sliter redningsmannskaper med å komme til fordi flere veier er ødelagte.

I en uttalelse lørdag sa landets visepresident Jusuf Kalla at han «frykter at tusenvis har omkommet». En av bekymringene han legger til grunn er at de på grunn av strømbrudd på øya fortsatt ikke har hørt noe fra regionene Donggala og Sigi.

Over 500 savnet

Sykehusene på øya sliter med å ta hånd om alle de skadde etter katastrofen, og mange blir behandlet utendørs. Redningsarbeidere, med bistand fra overlevende, jobber på spreng under svært krevende forhold.

Myndighetene har også uttrykt bekymring for flere hundre mennesker som var i gang med å forberede en strandfestival da katastrofen inntraff. Det er foreløpig uklart hvorvidt disse er blant de omkomne.

Det ble tidligere lørdag sagt at minst 29 personer var savnet og 540 personer var skadd etter fredagens jordskjelv og tsunami.

Tsunamibølge



Tsunamien rammet både byen Donggala og storbyen Palu med om lag 380.000 innbyggere. Palu ligger nærmere 80 kilometer fra skjelvets episenter. Jordskjelvets styrke ble målt til 7,5.

Skjelvet utløste en flere meter høy tsunamibølge som slo inn over øya Sulawesi. Bilder på sosiale medier viser bølgen som treffer land og ødelegger flere hus, og hvordan panikkslagne folk forsøker å flykte.

Flere mennesker mistet også livet da bygninger raste sammen på grunn av jordskjelvet. Tusentalls bygninger, blant annet hotell, sykehus, kjøpesentre, samt en bro kollapset som følge av jordskjelvet og tsunamien. Mange av de viktigste veiene på øya ble også ødelagt.

Ofte rammet

Indonesias beliggenhet gjør at landet ofte rammes av jordskjelv. I desember 2004 oppsto et svært kraftig jordskjelv utenfor øya Sumatra. Det utløste en gigantisk flodbølge som krevde 220.000 menneskeliv i området, blant dem 168.000 i Indonesia.

Tidligere i år mistet minst 550 mennesker livet i en serie jordskjelv på ferieøya Lombok og naboøya Sumbawa.

