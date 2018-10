Det offisielle dødstallet har passert 1.230 etter jordskjelvet og tsunamien i Indonesia, men myndighetene har fortsatt ingen oversikt i flere katastrofeområder.

Siden katastrofen inntraff på øya Sulawesi fredag, har stadig flere ofre blitt funnet døde i ruinene.

Tirsdag ettermiddag lokal tid var 1.234 mennesker bekreftet omkommet, opplyser Indonesias katastrofemyndigheter på en pressekonferanse. 799 overlevende er alvorlig skadd.

Oversikten inkluderer verken Sigi eller Balaroa, begge hardt rammede områder ved byen Paul. Der er ofrene ennå ikke telt.

Myndighetene oppga mandag at 844 var bekreftet omkommet. En stor lokal hjelpeorganisasjon opplyste samtidig at over 1.200 mennesker var funnet døde.

(©NTB)

