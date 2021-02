De første demonstrasjonene i Myanmar mot militærkuppet

Demonstranter mot militærkuppet samlet seg torsdag i gatene i Myanmar for første gang etter at militæret kuppet makten for tre dager siden.

De siste dagene har det vært en rekke demonstrasjoner mot militærkuppet i flere av nabolandene. Torsdag ble det også for første gang arrangert en slik demonstrasjon i Myanmar, nærmere bestemt i byen Mandalay. Direktesendinger fra TV-kanalen Mizzima viste en gruppe unge demonstranter med megafoner utenfor et av byens universiteter. Demonstrantene krevde at den folkevalgte regjeringen blir gjeninnsatt. Flere demonstranter skal ha blitt pågrepet. Siden militærkuppet mandag har nær 150 personer blitt pågrepet, ifølge den Thailand-baserte menneskerettighetsgruppen AAPP. Folk i Myanmar har protestert i det stille denne uken, både i form av å tute med biler samt å klappe i gatene. Mange har også tydd til sosiale medier for å vise sin misnøye. Torsdag skal imidlertid militæret ha blokkert tilgang til blant annet Facebook. (©NTB)

