De konservative sikrer rent flertall i Parlamentet

Toryene har sikret et flertall i Parlamentet. For Labour går det mot et katastrofevalg, viser de foreløpige resultatene.

Stemmene i Storbritannia telles fortsatt, men de foreløpige resultatene viser at De konservative har sikret et rent flertall. Ifølge Sky News ' opptelling har statsminister Boris Johnsons parti fått 335 seter, mens Labour har sikret seg 196 seter. Det kreves 326 seter for å få et flertall i Parlamentet, som har 650 seter.

