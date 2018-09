De rødgrønne i knapp ledelse – Sverigedemokraterna slått av Moderaterna

Med to tredeler av stemmene opptelt, har de rødgrønne en knapp ledelse i riksdagsvalget. Sverigedemokraterna ser ut til å bli slått av Moderaterna.

Like over klokken 22.30 var stemmene fra nærmere 5.000 av de 6.000 valgdistriktene klare. De viste da at de tre rødgrønne partiene har en oppslutning på 40,6 prosent. Men det er fortsatt tilnærmet dødt løp mellom blokkene – de fire borgerlige partiene i Alliansen får 40,2 prosent.

De faktiske resultatene viser fortsatt stor framgang for Sverigedemokraterna (SD). Men dersom trenden holder, må SD se seg slått av Moderaterna som nest største parti. Oppslutningen for SD ser ut til å ende på i underkant av 18 prosent, mens Moderaterna ligger an til å få 19,6 prosent.

Socialdemokraterna ser ut til å gjøre et noe bedre valg enn gjennomsnittet av meningsmålingene, og ligger an til en oppslutning på i overkant av 28 prosent.

SVTs store valgdagsmåling viste tidligere på valgkvelden et enda jevnere oppgjør mellom blokkene, da med de borgerlige partiene en hårsbredd foran de rødgrønne.

En foreløpig mandatberegning er ventet rundt klokken 23.

