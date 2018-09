De svenske Oslo-velgerne om valget: - Utrolig skummelt

Svenskene i Oslo er klare for det som kan bli en dramatisk riksvalgsdag.

OSLO (Nettavisen): Søndag skal stemmene telles opp i det svenske valget, og allerede har den svenske ambassaden i Oslo huset lange køer med forhåndsstemmere.

Nettavisen har vært ute og snakket med flere av våre tilflyttere fra söta bror, og det virker å være en felles enighet om usikkert rundt resultatet.

- Det er mange som uttrykker en uro over at Sverige skal bevege seg mot et mer ekstremistisk synspunkt. Jeg synes alle partiene virker å få like mye spalteplass i avisene, og spesielt de største nyhetshusene, og SVT, virker opptatt av ikke å kunne bli anklaget for opportunisme, sier Per Anders Sandgren, kyrkoherde og daglig leder i den Svenska kyrkan i Oslo.

Spesielt synes han oppmerksomheten partiet Sverigedemokraterna (SD) har fått er illevarslende.

- Det er utenkelig

- Alle anti-demokratiske bevegelser som anvender seg av demokratiets frihet er utenkelig. Uansett om det er høyre- eller venstre-bevegelser, som egentlig har i sin ideologi å begrense ytringsfrihet, likestilling blant kjønn og så videre er ubehagelig, alle sånne tendenser er ubehagelige, forsetter Sandgren.

BEKYMRET: Per Anders Sandgren er bekymret over alle bevegelser som beveger seg vekk fra demokratiet.

Han får støtte fra Frida Jonsson (25), student og servitør på TGI Fridays på Aker brygge, som mener de siste målingene er urovekkende.

- Akkurat nå er jeg urolig fordi det er resterende opposisjoner i regjeringen som ikke har tatt opp innvandringspolitikken og derfor har Sverigedemokraterna blitt så store. Fra begynnelsen av var det et nazistisk parti, selv om man nå kan diskutere hva de er. Det er utrolig skremmende om de skal få innflytelse, sier hun.

Flere av de Nettavisen snakket med på fredag ettermiddag deler også synene til de to, men det reageres vel så mye på strategien til de resterende partiene.

For mye skittkasting

Under den svenske valgkampanjen har nemlig SD framstått som det eneste opposisjonspartiet i innvandringspolitikken.

Mens de andre partiene er mer opptatt av å stemple SD som udemokratiske rasister, har de selv nærmest slitt med å ta problemene alvorlig.

- Man kan sammenlikne det litt med presidentkampanjen til Trump, hvor man kanskje hadde for mye fokus på å snakke ned han, sier Jonsson.

UROLIG: Frida Jonsson synes det er «utrolig skummelt» med all blesten Sverigedemoktraterna får under årets valg.

Therese Wehling, dekoratør på Cubus Stortorvet, mener også at årets valgkampanje har handlet for mye om skittkasting.

-Det har vært veldig mange overskrifter med partiledere som forsvarer seg ved å gå til angrep på andre politikere. Det går mer på å drite ut andre enn å promotere seg selv, sier hun.

- Må skje noe

Selv tror Wehling at SDs popularitet kommer som en reaksjon på hva som har skjedd i Sverige de siste årene, med det mange kaller en «feilslått integreringspolitikk».

- Noe må gjøres. Jeg sier ikke at Sverigedemokraterna er verdens beste parti, men at de kanskje har noe å komme med synes jeg er helt innafor. Vi må tilby innvandrerne noe, ikke bare at de kommer til oss uten noe å gjøre, foreslår Wehling.

Andre svensker i Oslo snakket fredag om den iboende redselen for en innvandring «ute av kontroll», og et mulig behov for SD, mens andre igjen slettes ikke vil ha noe av det nasjonalistiske partiets tankegang.

- At de bare skal begynne å kaste ut folk synes jeg er urovekkende og splitte familier - det er ikke menneskelige ting vi snakker om da, mener Jonsson.

Riksdagsvalget i Sverige finner sted søndag 9. september, men et endelig resultat vil muligens drøye ut i de sene nattetimer.

