De tiltalte for drapene i Marokko ønsker gjennomføring av dødsdom

Mennene som er tiltalt for drap på en norsk og en dansk kvinne i Marokko, sa i retten at de ønsker at en dødsdom gjennomføres. Dom i saken er ventet snarlig.

Dommerne i ankesaken trakk seg onsdag kveld tilbake, melder NRK. – De tre sa at de ikke ville ha en dom som ikke blir fullbyrdet, sier Khaled Fataoui, som er bistandsadvokat for familien til danske Louisa Vesterager Jespersen. Den danske 24-åringen ble sammen med norske Maren Ueland (24) drept nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember i fjor. Ankesaken har trukket ut i tid, med flere utsettelser, men har sin avsluttende dag onsdag. I alt 24 menn ble tiltalt, og i juli i år dømt, i forbindelse med drapene. I en video har mennene sverget troskap til den ytterliggående islamistgruppen IS. Tre av mennene har innrømmet å ha deltatt i selve drapshandlingene, disse ble dømt til døden for drap. Én mann ble dømt til livstid i fengsel, mens 20 andre ble idømt fengselsstraffer på mellom 5 og 30 år. Samtlige anket dommene, og ankesaken startet 28. august. Selv med en dom i ankesaken onsdag kan det trolig trekke ut enda lenger. Det er ventet at dommene også i ankesaken vil bli anket, og at saken vil gå helt til topps i det marokkanske rettssystemet. (©NTB)