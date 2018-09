Deler av AfD settes under overvåking i Tyskland

Myndighetene i Bremen og Niedersachsen har iverksatt overvåking av AfDs ungdomsfløyer i de to delstatene etter bekymring for koblinger til ekstremistgrupper.

Beslutningen er ikke koblet til urolighetene i Chemnitz i Sachsen øst i landet, opplyser Niedersachsens innenriksminister Boris Pistorius.

Han opplyser at beslutningen er begrunnet med AfDs ungdomsfløys antidemokratiske mål, og med at det er nære forbindelser mellom AfDs ungdomsfløy og den såkalte identitetsbevegelsen, som i Tyskland heter Identitäre Bewegung Deutschland. Dette er en registrert forening i Tyskland som har vært under overvåking i Niedersachsen i fire år.

Bremens innenriksminister Ulrich Mäurer beskriver AfDs ungdomsfløy i hans delstat som «ren rasisme».

AfD gikk umiddelbart ut og opplyst at partiet skal oppløse de to ungdomsfløyene som nå er satt under overvåking, for å hindre at resten av partiet blir skadelidende. AfD insisterer på at partiets mål er demokratiske.

– Deler av AfD arbeider åpenlyst imot grunnloven. Vi må behandle dem som andre fiender av grunnloven, og overvåke dem i henhold til det, sier Tysklands justisminister Katarina Barley til mediegruppen Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Forbindelser mellom AfD og høyreekstremister har skapt bekymring i Tyskland den siste uken etter at AfD-aktivister demonstrerte side ved side med lederskikkelser fra Pegida og medlemmer av det militante nynazistmiljøet i Chemnitz.

AfD så dagens lys for fem år siden og ble i fjorårets valg landets tredje største parti.

(©NTB)

