Delstater kjøper malariamedisin som Trump anbefalte

Amerikanske delstater har kjøpt 30 millioner doser av en malariamedisin som president Donald Trump anbefalte, men som leger advarer mot.

Minst 22 delstater samt Washington DC har sikret seg lagre av hydroksyklorokin, en medisin som Trump 17 ganger har anbefalt til bruk mot koronaviruset.

Men helseeksperter er bekymret for at lettere tilgang på medisinen skal gjøre den lettere å misbruke, og sier at ingenting er bevist om dens effekt mot koronaviruset.

Den amerikanske mat- og medisinadministrasjonen FDA advarte fredag leger mot å gi medisinen til pasienter utenfor sykehus eller forskningsinstitusjoner på grunn av flere rapporter om alvorlige bivirkninger, blant dem hjerterytmeproblemer, og enkelte dødsfall.

Oklahoma har kjøpt medisinen for 2 millioner dollar, Utah og Ohio har brukt hundretusener av dollar, mens USAs nødhjelpsdirektorat FEMA har sendt 19 millioner doser til 14 byer.

(©NTB)