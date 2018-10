Mens samlingsregjeringen til Angela Merkel sliter med intern strid, skal velgene i Hessen velge ny delstatsforsamling.

Søndagens valg i Hessen, som blant annet består av Frankfurt, anses som en svært viktig pekepinn på hvorvidt Merkels regjering vil bli sittende ut perioden.

Merkels kristenkonservative parti CDU har hatt makten i delstaten i 19 år. Før dette var den en av sosialdemokratiske SDFs viktigste bastioner.

Hvis resultatet blir en katastrofe for enten ett av partiene eller begge, kan det få følger for SPD og CDUs regjeringssamarbeid, mener analytikere.

Meningsmålinger viser at både Alternativ for Tyskland (AfD) og De grønne - som representerer motpoler i debatten om innvandring og flyktninger - ligger an til å gjøre gode valg.

SPD gikk etter fjorårets valg motvillig med på et regjeringssamarbeid med CDU og det bayerske søsterpartiet CSU.

