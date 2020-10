Deltaker i vaksinetest døde

En person som deltok i testen av koronavaksinen til AstraZeneca, har dødd i Brasil. Bloomberg melder at mannen var i en kontrollgruppe og aldri ble vaksinert.

Vaksinen utvikles i samarbeid med det britiske Oxford-universitetet, som onsdag opplyste at testingen fortsetter tross dødsfallet.

En uavhengig vurdering har konkludert med at det ikke er grunn til bekymring for sikkerheten til de andre deltakerne. Også brasilianske helsemyndigheter bekrefter at det er blitt anbefalt at utprøvingen av vaksinen fortsetter.

Dødsfallet i Brasil skal være det første i verden i tilknytning til testing av en koronavaksine. Tidligere i år måtte AstraZeneca stanse sin utprøving etter at en testperson i Storbritannia ble syk.

En ikke navngitt kilde opplyser til nyhetsbyrået Bloomberg at mannen i Brasil tilhørte en kontrollgruppe som ikke ble vaksinert. Testpersoner som havner i slike grupper, får i stedet et placebo-middel uten effekt. Senere sammenlignes helsetilstanden til medlemmene av kontrollgruppen med dem som har fått den virkelige vaksinen.

(©NTB)