Demokrat-veteranene rett i strupen på nykommer Bloomberg

Det var fem veteraner og én steinrik nykommer i Demokratenes debatt i Las Vegas onsdag kveld, og temperaturen var høy. Elizabeth Warren var absolutt ute etter å tegne et lite flatterende bilde av den tidligere borgermesteren i New York.

– Jeg vil snakke om hvem vi stiller mot: En milliardær som kaller kvinner «feite kvinnfolk» og «lesber med hestetryner». Og nei, jeg snakker ikke om Donald Trump. Jeg snakker om borgermester Bloomberg, sa Warren.

Hun fortsatte å presse på hans forhold til kvinner og sammenligne ham med Donald Trump.

Sammen med de to på scenen i den niende demokratiske presidentdebatten sto også Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar og Joe Biden.

Bernie Sanders hamret også løs på Bloomberg, og trakk fram hans tidligere støtte til republikaneren George W. Bush og motstanden mot å heve minimumslønnen i USA. Sanders, som er selverklært «demokratisk sosialist», har også tidligere gått til verbalt angrep mot Bloomberg, som regnes for å være langt mer moderat og til dels konservativ i økonomiske spørsmål.

Også tidligere visepresident Joe Biden fyrte løs, og sa at Bloomberg hadde undergravd tidligere president Barack Obamas helsepolitikk og blant annet kalt Obamacare «en skam».

Bloomberg nektet for dette, og sa at han er fan av Obamacare, men Biden sto fast ved at Bloomberg snakket nedsettende om loven da den ble innført.

