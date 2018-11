Demokraten Claire McCaskill ut mot partifeller i håp om å gjenvinne senatsete

Hun brukte en slu strategi for å bli gjenvalgt og omtales som et politisk mirakel, men ferskt utspill vekker oppsikt.

LOS ANGELES (Nettavisen): Demokratene står ovenfor tøff oppgave når de nå prøver å sikre seg flertall i Senatet.

De trenger å vinne to seter fra republikanerne, i tillegg til at samtlige av deres senatorer på gjenvalg vinner i sin stat.

Det kan bli vanskelig når hele 26 av de 35 senatorene på gjenvalg er demokrater. Flere av disse holder til i konservative og Trump-vennlige delstater.

Claire McCaskill (65) i Missouri er kanskje den som er aller mest utsatt. Hennes sete er et av dem som republikanerne har størst tro på å vinne i håp om beholde flertallet i Senatet.

Slu strategi

Det er en prestasjon i seg selv at demokraten Claire McCaskill i det hele tatt er i denne posisjonen. CNN skriver at det «på mange måter et politisk mirakel».

Missouri er en konservativ delstat der Donald Trump vant med nesten 20 prosentpoeng i 2016. Den republikanske kandidaten har vunnet presidentvalget i Missouri de siste fem gangene.

McCaskill ble valgt til senator i delstaten 2006 da en blå bølge feide over USA, og demokratene vant flertall både i Senatet og Representantenes hus.

I 2012 benyttet hun seg av en strategi som forbauset og imponerte eksperter, skriver New York Daily Post.

McCaskill brukte 1,5 millioner dollar av egne valgkampmidler til å promotere Todd Akin, den republikanske kandidaten hun trodde det ville bli lettest å slå i mellomvalget. Det gikk som hun håpet.

Akin vant det republikanske primærvalget, og i mellomvalget var han så godt som slått da han uttalte at kvinner som blir utsatt for en «legitim voldtekt» sjelden ble gravide fordi kvinnekroppen hadde «måter å skru av hele den greia».

Kritikk for utspill

I denne valgkampen har Claire McCaskills strategi blant annet vært å distansere seg fra de mest liberale i det demokratiske partiet.

Claire McCaskill (D).

Nylig tok hun det til et nytt nivå i en reklame der McCaskill uttalte at hun ikke var blant «disse gale demokratene».

Da hun ble bedt om å utdype, pekte 65-åringen på liberale aktivister som offentlig har konfrontert personer i Trump-administrasjonen og andre republikanere de siste månedene.

- De gale demokratene er mennesker som går inn på restauranter og skriker i ansiktet til folkevalgte. De gale demokratene er … vi har en delstatsenator her i Missouri som faktisk argumenterte for et attentat av president Trump. Det er en gal demokrat, sa McCaskill.

Hun refererte til Maria Chappelle-Nadal (D) som kom med en slik kommentar på Facebook i fjor, noe hun senere beklaget.

McCaskill gikk også ut mot partifellene Elizabeth Warren og Bernie Sanders, og sa hun var uenig med sistnevnte når det gjelder «masse ting».

Nevnte Maria Chappelle-Nadal er en av dem som har reagert kraftig på McCaskills uttalelser.

- Claire McCaskill er desperat. Hun er en dritt. I stedet for å vite hvorfor mange fargede mennesker er sinte på denne administrasjonen, velger hun å sette oss og våre familier i fare, skrev Chapelle-Nadal i en tweet.

- Hvis familien min blir skadelidende, skyld på Claire McCaskill. Hun fortjener å tape. Hun er ikke en demokrat, la delstatsenatoren til.

KRITISK: Delstatsenator Maria Chappelle-Nadal gikk hardt ut mot Claire McCaskill.

President Trump har også sagt sin mening etter uttalelsene til McCaskill.

- Jeg visste ikke at hun var republikaner, spøkte Trump under et valgkampmøte i Missouri.

- Hun har sagt fine ting om meg, men vet dere hva? Hun stemmer aldri med meg, det er problemet, la han til.

Kavanaugh-nei

I likhet med mange demokrat-kandidater i konservative stater, har Claire McCaskill lagt vekt på hennes evne til å jobbe på tvers av partilinjer for å få ting gjort.

Når det gjelder innvandring, som har blitt et viktig tema i denne valgkampen, har hun sagt at hun er enig med Trump og støtter ham «100% når det gjelder hva han må gjøre for å sikre grensen».

Les også: Rekordoppmøte i Texas: - Jeg har ventet på dette

McCaskill må imidlertid også passe på å ikke distansere seg fra de demokratiske velgerne. Det gjør hun ved å fokusere på helseforsikring, og spesielt bevarelsen av Obamacares beskyttelse for de som allerede er syke.

Hun stemte også nei til Brett Kavanaugh som høyesterettsdommer. McCaskill hevder hun gjorde det av politiske årsaker og hadde bestemt seg før overgrepsanklagene oppstod.

65-åringen stemte også nei til Trumps forrige høyesterettskandidat, Neill Gorsuch. Hennes republikanske motstander, Josh Hawley (38), har brukt dette for alt det er verdt, og mener det beviser at McCaskill er en del av demokratenes «liberale elite».

SENATOR-KANDIDAT: Donald Trump observerer Joss Hawley, den republikanske kandidaten, under et valgkampmøte.

Hawley tror McCaskill nei til høyesterettskandidatene vil besegle hennes skjebne, og at beviset på det vil komme på valgdagen.

Meningsmålingen viser at Claire McCaskill hadde en knapp ledelse i sommer, men siden august er det Jeff Hawley som leder marginalt. Det er uansett meget jevnt og umulig å spå en vinner før fasiten kommer 6. november.

