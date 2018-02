Demokratene advarer Trump

Demokratene advarer president Donald Trump om at en «konstitusjonell krise» vil bli utløst hvis han sparker Russland-etterforsker Robert Mueller.

Utspillet fra Demokratene i Representantenes hus kommer etter at et mye omtalt notat med påstander om maktmisbruk fra FBIs side ble nedgradert av presidenten og offentliggjort. Notatet er skrevet av staben til republikaneren Davis Nunes, en av Trumps nære støttespillere.

- Meldingene om at du kan tenkes å ville bruke dette villedende dokumentet som et påskudd til å sparke visejustisminister Rod Rosenstein, som et ledd for å påvirke eller hindre spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning, er svært urovekkende, skriver de demokratiske representantene.

- Vi skriver for å opplyse om at vi vil anse et slikt uberettiget angrep som et forsøk på å motarbeide rettsvesenet i Russland-etterforskningen. Å sparke Rod Rosenstein, ledelsen i justisdepartementet eller Robert Mueller kan resultere i en konstitusjonell krise av en type som vi ikke har sett siden Saturday Night Massacre, heter det i brevet.

Uttrykket «Saturday Night Massacre» brukes om president Richard Nixons ordre om sparking av sentrale tjenestemenn under Watergate-skandalen.

(©NTB)

Mest sett siste uken