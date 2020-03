Demokratene flytter TV-debatt til studio uten publikum

Demokratenes neste TV-debatt flyttes fra Arizona til Washington DC og skal foregå i et studio uten publikum på grunn av frykt for spredning av koronaviruset.

Det opplyser Demokratenes nasjonalkomité torsdag.

Debatten mellom Joe Biden og Bernie Sanders holdes søndag 15. mars. Men omstendighetene blir annerledes enn tidligere debatter.

– Som en forsiktighetsregel og for å redusere reiser tvers over landet, har alle parter blitt enige om at søndagens debatt blir holdt i CNNs studio i Washington søndag uten publikum til stede, sier partiets talskvinne Xochitl Hinojosa i et uttalelse torsdag.

