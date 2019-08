Demokratene går rettens vei for å få «Muellers stjernevitne» til å vitne

Demokratene i Kongressen går rettens vei i et forsøk på å tvinge Det hvite hus' tidligere juridiske rådgiver til å vitne om president Donald Trump.

Advokat Don McGahn omtales som et stjernevitne i spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning. Justiskomiteen i Representantenes hus leverte i vår derfor en stevning for å få ham til å stille til høring. Men på Trumps ordre nektet han å møte i høringen i mai.

Demokratene leverte onsdag et søksmål i en føderal domstol. Målet er ikke bare å tvinge McGahn til å vitne, men også å utfordre Trump-administrasjonens påstander om at Det hvite hus' tidligere ansatte har «absolutt immunitet» mot å samarbeide med Kongressen.

I søksmålet heter det at komiteen inngikk en avtale med Det hvite hus om å gjennomgå dokumenter fra McGahn, men at komiteen fortsatt ønsker å spørre ham ut direkte.

Det rettslige skrittet skjer mens over halvparten av Demokratene i Representantenes hus har sagt at de støtter ideen om å starte en riksrettsprosess. Leder Nancy Pelosi har så langt motsatt seg detet og sagt at hun vil vente og se hva som skjer i retten.

Trump har forsøkt å stanse nesten alle innsynsforespørsler fra Kongressen og har lovet at han vil kjempe imot «alle stevningene».

Justiskomiteens leder Jerry Nadler mener McGahn-saken kan danne presedens.

– Så snart vi vinner, kommer vi til å vinne alle de andre stevningene, fordi de i bunn og grunn går ut på de samme juridiske spørsmålene, sa Nadler mandag.

Stevningen av McGahn er en del av Demokratenes granskning av om Trump har forsøkt å hindre Muellers Russland-etterforskning.

(©NTB)