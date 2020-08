Demokratene krever høring om posten

Demokratene krever at ledelsen for USAs postverk møter i Kongressen for å forklare. De frykter at Det hvite hus undergraver posten foran valget til høsten.

Kontrollkomiteen i Representantenes hus sier de vil høre fra den nye postdirektøren Louis DeJoy og styrelederen Robert Duncan på en høring 24. august. Presset øker på DeJoy, som er satt inn i stillingen av president Donald Trump, som sier at en restrukturering er en nødvendig modernisering av den statlige underskuddsbedriften USPS. Han har blant kuttet i bruken av overtid, redusert antall sorteringsmaskiner og gjort postleveringen langsommere. – Postdirektøren må forklare Kongressen og det amerikanske folk hvorfor han gjennomfører en slik farlig politikk som truer med å ta stemmen fra millioner av mennesker, bare måneder før valget, sier demokratene i en erklæring. (©NTB)

