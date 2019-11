Demokratene med framgang under delstatsvalg i USA

Demokratene har for første gang på over tjue år vunnet full kontroll i delstatsforsamlingen i Virginia. I nabostaten Kentucky er valgresultat uavklart.

Utfordrer fra demokratene i Kentucky, Andy Beshear, erklærte at han var vinneren av valget tirsdag, men sittende guvernør Matt Bevin fra det republikanske partiet har ennå ikke erkjent nederlag. I Virginia vant derimot demokratene flertall i begge husene i delstatsforsamlingen og posten som guvernør.

Resultatene bør tenne varsellys for begge partiene, skriver nyhetsbyrået AP. Stemmene fra folk i forstadsområder i Kentucky og Virginia har endt på demokratisk side under valget. Dette kan skape problemer for Trump dersom tendensen holder seg til valget på ny president til neste år.

Samtidig vant demokratene sin seier helt uten å trekke fram kontroversielle temaer som preger presidentvalget som for eksempel gratis helsevesen for alle.

Også i Mississippi var det hard kamp mellom republikanere og demokrater, og president Donald Trump reiste dit før valget i forsøk på å flytte velgere over på republikansk side. Tidlige valgresultater viser da også at republikaneren Tate Reeves leder klart foran sin demokratiske utfordrer Jim Hood.

– Gratulerer til Tate Reeves for å vinne som guvernør i den store staten Mississippi. Vårt store møte fredag kveld flyttet tallene fra uavgjort til et stort VINN. Flott prestasjon under press, Tate!, skrev presidenten på Twitter.

(©NTB)