CNN, Fox News, CBS og NBC spår at Demokratene vinner flertall i Representantenes hus. CNN sier de kan vinne minst 37 mandater og få klart flertall.

Demokratene har plukket opp nye plasser i Representantenes hus over hele landet.

Ifølge CNN mangler de nå bare fire plasser for å ha sikret seg flertall, og deres kandidater leder i ytterligere 16 kretser rundt om i landet der opptellingen er i gang.

I tillegg ligger de an til å vinne en rekke nye plasser i delstater på Vestkysten, blant annet California, der valglokalene ennå ikke er stengt.

Alle 435 plasser i Representantenes hus var på valg, og det trengs 218 for å få flertall. Demokratene hadde fra før 193, mens Republikanerne hadde 237. Fem plasser var ledige.

De fleste av de nye mandatene til Demokratene er fra forstedene til større eller mindre byer, som Denver i Colorado, Philadelphia og Pittsburgh og Miami.

I stor grad skyldes seirene at college-utdannede kvinner har forlatt Republikanerne i store skarer. Over halvparten at de nye demokratiske kongressrepresentantene er også kvinner.

Et demokratisk flertall i Representanthuset vil gjøre det mye vanskeligere for president Donald Trump å få gjennom sin politikk. Alle komiteene i Huset vil nå ledes av demokrater.

Alle lovforslag kan stanses av Representantenes hus, som også har styringen over budsjettet.

Et demokratisk Hus kan også iverksette etterforskning av Trumps finanser og russisk innblanding i amerikanske valg, og Huset har myndighet til å innkalle vitner til høringer og kan trolig kreve å få utlevert Trumps skattepapirer, som han har nektet å gi fra seg.

Mest sett siste uken