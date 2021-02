Sjefanklageren i riksrettssaken mot Donald Trump sier det er en seier at den tidligere presidentens forsvarsteam erkjenner at et opprør fant sted i Washington.

Tidligere i riksrettssaken har Trumps forsvarere nektet å omtale kongressangrepet 6. januar som et opprør. I sluttprosedyren sin lørdag, brukte Trumps advokat Michael van der Veen derimot det ordet («insurrection»). – I dag sier forsvareren at det var et voldelig opprør, og han fordømmer det. Jeg vil gjerne se at Trump også fordømmer det, sier demokraten Jamie Raskin, sjefanklageren i riksrettssaken. (©NTB) Reklame Slik kler du deg til vinterens løpeturer Politikk

