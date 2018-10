Demokrater beskylder Trump for å akseptere vold

Demokratenes øverste ledere i Kongressen anklager Donald Trump for å akseptere vold og splitte den amerikanske befolkningen.

– Gjentatte ganger har presidenten akseptert fysisk vold og splittet amerikanerne med sine ord og handlinger, heter det i en uttalelse fra Nancy Pelosi og Chuck Schumer onsdag.

De leder Demokratene i henholdsvis Representantenes hus og Senatet. Uttalelsen kom etter at pakkebomber de siste dagene er blitt sendt til Barack Obama, Hillary Clinton og andre samfunnstopper som er blitt hatobjekter i høyreorienterte miljøer.

Ingen av bombene eksploderte. Trump sa onsdag at politisk vold ikke hører hjemme i USA og at gjerningsmennene bak pakkebombene må stilles til ansvar for sine handlinger.

Tidligere har han imidlertid blant annet kalt mediene «fiender av folket». En av bombene som ble oppdaget onsdag, ble sendt til TV-stasjonen CNNs redaksjon i New York.

