Demokratene reagerte med raseri og flere forlot Senatets justiskomité etter at republikanerne besluttet å gå videre med Kavanaugh-avstemningen fredag.

Avstemningen om hvorvidt Brett Kavanaugh skal godkjennes som høyesterettsdommer skal etter planen gjennomføres klokka 19.30 fredag norsk tid.

Blir han godkjent i komiteen, går saken videre til en behandling i plenum i Senatet.

Den moderate republikanske senatoren Jeff Flake ga tidligere fredag beskjed om at han vil stemme ja. Senatoren antas å være den som kan vippe stemmegivningen i komiteen i Kavanaughs favør. Republikanerne har elleve representanter i komiteen, mens Demokratene har ti.

Republikanernes vedtak om å gå videre med avstemningen, var enstemmig. Avgjørelsen ble tatt til tross for at tre kvinner de siste dagene har anklaget Kavanaugh for seksuelle overgrep mens han var tenåring på 1980-tallet.

Den ene av kvinnene, psykologiprofessoren Christine Blasey Ford, vitnet i justiskomiteen torsdag. Det gjorde også Kavanaugh, som avviste anklagene på det sterkeste.

