Demokrater fortsetter prosess som kan føre til riksrett mot Trump

Demokratene i Kongressen har trappet opp etterforskningen som kan føre til riksrettssak mot president Donald Trump, selv om partiledelsen er skeptisk.

Speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi, er blant dem som er imot å fortsette prosessen. Hun mener det er politisk risikabelt og at Demokratene heller skal konsentrere seg om neste års presidentvalg og kongressvalg

Likevel vedtok justiskomiteen i Representantens hus torsdag nye bestemmelser som åpner for at den kan kreve å få utlevert flere dokumenter og sikre seg vitneforklaringer fra Det hvite hus.

For første gang erklærte dessuten komiteen at etterforskningen av presidenten gjøres med sikte på riksrett.

Vil ha flere høringer

Komitéleder Jerry Nadler sier at vedtaket torsdag vil bidra til få i stand en rekke «aggressive høringer» som skal avgjøre hvorvidt det bør reises riksrettssak mot Trump.

– Vedtaket vi har foran oss, representerer det nødvendige neste skritt i vår etterforskning av korrupsjon, obstruksjon og maktmisbruk, sa Nadler før avstemningen.

– Atferden som er under etterforskning, utgjør en trussel mot vårt demokrati. Vi har en forpliktelse til å reagere på denne trusselen, sa han.

Komiteen planlegger å snakke med Trumps tidligere valgkampleder Corey Lewandowski neste uke. De ønsker også å spørre ut tidligere rådgiver i Det hvite hus Donald McGannon.

Han var et viktig vitne i Mueller-etterforskningen av hvorvidt Russland forsøkte å påvirke presidentvalget. Det hvite hus mener imidlertid at Trump som president har mulighet til å si nei til at McGannon spørres ut.

Fire spor

Etterforskningen følger fire ulike spor: Hvorvidt Trump blandet seg inn og forsøkte å hindre Mueller-etterforskningen, hvorvidt han var innblandet i utbetalingen av hysjpenger til to kvinner som hevder de har hatt et seksuelt forhold til ham, hvorvidt han har brukt presidentembetet til å berike seg selv, og hvorvidt han tilbød seg å benåde tjenestemenn og valgkampmedarbeidere for at de skulle beskytte ham.

Meningsmålinger har vist at et flertall av amerikanerne ikke ønsker en riksrettsprosess mot presidenten. Dessuten er det så å si sikkert at Senatet, der republikanerne har flertall, vil frikjenne Trump i en eventuell riksrettssak.

Over halvparten av de 235 demokratene i Representantenes hus støtter etterforskningen av Trump som nå foregår i tre av forsamlingens komiteer.

