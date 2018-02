Demokrater spør hvorfor Trumps regjering slapp inn russiske etterretningssjefer

Demokratene spør hvorfor Donald Trumps regjering i forrige uke lot to sentrale russiske etterretningssjefer som er rammet av sanksjoner, reise inn i USA.

Russlands USA-ambassadør har opplyst at sjefen for den russiske utenriksetterretningen VSR, Sergej Narysjkin, møtte sine amerikanske motparter for å diskutere kampen mot terror.

To amerikanske tjenestemenn som ikke vil stå fram med navn, opplyser også at Narysjkin hadde med seg Aleksandr Bortnikov, lederen for sikkerhetstjenesten FSB, som gjerne ses som KGBs viktigste etterfølger.

De to russiske etterretningssjefene ble ilagt sanksjoner i 2014 som et svar på Russlands rolle i uroen i Ukraina–Narysjkin av USA og Bortnikov av EU.

De to russiske etterretningstoppenes besøk har vekket reaksjoner blant demokratene–ikke minst fordi besøket skjedde bare dager før det ble kjent at Trumps regjering har droppet å innføre nye sanksjoner mot Russland som Kongressen har vedtatt med stort flertall. Kongressen hadde satt mandag som frist for en implementering av loven, som skulle være et svar på den russiske innblandingen i presidentvalget i 2016.

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, har nå sendt et brev til USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats der han ber om at detaljene fra møtet 9. februar offentliggjøres.

Schumer sier sanksjonene mot Narysjkin innebærer strenge finansielle straffereaksjoner og forbud mot innreise til USA uten spesiell tillatelse.

Det amerikanske utenriksdepartementet vil ikke kommentere saken, og sier visumregisteret er konfidensielt. (©NTB)

Mest sett siste uken