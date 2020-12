Demokratiforkjemper angrepet i Afghanistan

Lederen av en kjent afghansk valgobservatørgruppe, Yusuf Rashid, ble såret i et attentatforsøk onsdag. Han får behandling på sykehus.

Rashid og sjåføren hans ble angrepet av bevæpnede menn i Afghanistans hovedstad Kabul, opplyste Rashids kollega Naeem Asghari til nyhetsbyrået DPA.

Rashid er leder for observatørgruppen Free and Fair Election Forum of Afghanistan (FEFA). Han er også en profilert aktivist.

Politiet i Kabul har ikke kommentert hendelsen og ingen har så langt tatt på seg ansvaret.

Den siste tiden har det vært en økning i vold i Afghanistan og flere angrep mot journalister og aktivister. Mandag ble AP-journalisten Rahmutullah Nekzad drept i et attentat, meldte AFP.

(©NTB)

