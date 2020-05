Demonstranter har satt fyr på politistasjon i Minneapolis

En politistasjon i Minneapolis ble påtent da demonstranter tok seg inn i bygningen. Opptøyene skjer etter at en etter at en mann døde under en pågripelse.

Video fra stedet viser at demonstranter tar seg inn i politistasjonen mens brannalarmen hylet og sprinkleranlegget spruter ut vann. En talsmann for politiet bekrefter at bygningen ble evakuert i 22-tiden torsdag kveld «av hensyn til sikkerheten til vårt personell». Politiet ligger i nabolaget der 46-åringen George Floyd døde etter at en politimann holdt ham i bakken med et kne mot halsen i flere minutter under en pågripelse. Tragedie Det er tredje natt på rad at demonstrantene går løs på politibiler, bygninger og butikker. Byens ordfører Jacob Frey ber om ro. – Vær så snill, Minneapolis. Vi kan ikke la en tragedie forårsake mer tragedie, tvitret han. Guvernøren i Minnesota, Tim Walz, har erklært unntakstilstand, satt inn om lag 200 ekstra politifolk og kalt inn nasjonalgarden for å bidra til ro og orden. Sist gang nasjonalgarden i Minnesota ble satt inn for å håndtere opptøyer var i 2008. – Ikke kom hit Byen har stengt trikkelinjene og planlegger å stanse alle bussavganger av hensyn til sikkerheten til de ansatte, heter det i en uttalelse. Flere nabolag er hardt rammet, og politiet har rykket ut til meldinger om ødeleggelser og opptøyer. Også i nabobyen St. Paul er butikker i sentrum plyndret og politibiler angrepet med stein og flasker, opplyser politiet. – Vennligst hold dere hjemme. Ikke kom hit for å demonstrere. Fokuser på George Floyd, på bevegelsen vår, på å hindre at dette skjer igjen. Vi kan stå sammen i den kampen, tvitret ordfører Melvin Carter i St. Paul. (©NTB)

