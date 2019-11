Demonstranter i Hongkong vil våke over død student

Protestledere i Hongkong oppfordrer demonstranter i byen til å holde våkenatt etter at en student døde av skader han fikk under konfrontasjon med politiet.

Studenten Chow Tsz-Lok ble mandag funnet bevisstløs i en blodpøl i et parkeringsanlegg, og omstendighetene rundt hendelsen er uklare. Funnet ble gjort etter nok en demonstrasjon i Hongkong.

Det finnes ikke videoopptak fra stedet, men bilder tatt i området minutter tidligere viser at opprørspolitiet avfyrte tåregass mot bygningen som svar på at det ble kastet gjenstander fra demonstrantene i etasjene over gateplan.

22-åringen ble funnet i tredje etasje og fraktet til sykehus, men døde av skadene natt til fredag.

Etter meldingen om dødsfallet tok lederne av protestene til orde for at det skal holdes våkenatt for den avdøde fra fredag kveld. Flere hundre andre maskerte demonstranter gikk gjennom det travle sentrumsområdet i byen med hvite roser og plakater med teksten «Hongkong er en politistat».

Myndighetene i Hongkong ga fredag uttrykk for stor sorg over Chow som døde til tross for omfattende medisinsk behandling. Politiet sier at de vil etterforske saken for å finne ut hva som skjedde.

Omfattende demonstrasjoner har preget Hongkong i fem måneder. De ble opprinnelig utløst av en omstridt utleveringslov som siden er blitt trukket tilbake, men har fortsatt med krav om styrket demokrati og reformer.

