Demonstranter skutt og drept i Irak

Tre demonstranter er skutt og drept i nærheten av Irans konsulat i den irakiske byen Karbala, opplyser lokale kilder.

Sent søndag kveld omringet titalls irakere betongmurene rundt konsulatet. De kastet stein, brant bildekk og erstattet et iransk flagg med et irakisk flagg ved bygningen, ifølge øyevitner.

Uroen fortsatte utover natten, og sikkerhetsstyrker skjøt med skarpt for å stanse demonstranter som forsøkte å komme seg over muren og sette fyr på den, melder nyhetsbyrået AFPs korrespondent. Byen Karbala ligger sør for hovedstaden Bagdad og er hellig for sjiamuslimer.

Mandag morgen opplyser sjefen for byens rettsmedisinske institutt at tre mennesker ble skutt og drept i løpet av natten. Ytterligere 19 demonstranter og 7 politifolk ble såret, ifølge nyhetsbyrået APs kilder.

Irak har den siste måneden vært rystet av en landsomfattende protestbevegelse mot regjeringen i Bagdad. Protestene rettes mot det politiske systemet og den landets elite, som anklages for å rane til seg landets verdier mens befolkningen blir stadig fattigere.

Mange av demonstrantene har rettet sitt sinne mot nabolandet Iran og de mektige irakiske sjiamilitsene som støttes av Teheran.

Irakiske sikkerhetsstyrker har tidvis slått svært hardt ned på protestene, og over 250 mennesker er blitt drept så langt.

Mange irakere lever i fattigdom etter år med amerikansk okkupasjon, krig og konflikt, og arbeidsledigheten er på rundt 25 prosent.

Om lag 60 prosent av landets 40 millioner innbyggere er under 25 år.

(©NTB)