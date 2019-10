Demonstrasjonene i Libanon fortsetter

Etter ni dager med store demonstrasjoner i Libanon holder både banker, skoler og virksomheter stengt. Demonstrantene krever omfattende politiske endringer.

Til tross for at Libanons president Michel Aoun har oppfordret til dialog nekter demonstrantene å forlate gatene. Regjeringen har også vedtatt en rekke økonomiske reformer i et forsøk på å få bukt med opptøyene.

Demonstrantene fortsetter å blokkere hovedveiene gjennom landet for å legge press på myndighetene, og mange mener regjeringen bør gå av. Protestene startet i forrige uke som en reaksjon mot økte skatter.

Lederen for Iran-allierte Hizbollah, Hassan Nasrallah, oppfordret fredag sine tilhengere til å ikke slutte seg til protestene mot regjeringen, men heller søke dialog. Han uttrykker også bekymring for at landet er på vei tilbake i en borgerkrig.

I fjor holdt Libanon sitt første valg på ny nasjonalforsamling på ni år, men det førte ikke til store endringer i det sterkt splittede landet. Saad Hariri fikk fortsette som statsminister, og det tok over åtte måneder før han greide å danne en samlingsregjering.

Libanon står på randen av økonomisk kollaps og sliter med skyhøy utenlandsgjeld og budsjettunderskudd.

Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF) og giverland lovet i fjor 100 milliarder kroner i lån og støtte, men krever omfattende sparetiltak og reformer for å bidra. Regjeringens sparetiltak møter imidlertid stor motstand i folket, og har resultert i demonstrasjoner og opptøyer.

(©NTB)