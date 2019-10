Demonstrasjoner i Hongkong etter skyting

Hongkongs innbyggere raser onsdag mot myndighetene og alt som er knyttet til fastlands-Kina. Dagen før ble en 18-åring skutt i byen mens Kina feiret 70-årsdag.

Flere hundre studenter deltok onsdag i en sittnedaksjon ved Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu memorial college i Hongkong i protest mot at politiet tirsdag skjøt med skarpt mot demonstranter, angivelig væpnet med paraplyer.

I Tsuen Wan skjøt politiet 18 år gamle Tsang Chi-kin på kloss hold i brystet. Tilstanden er kritisk, men stabil, ifølge sykehuset.

Det er første gang politiet har skutt en demonstrant mens protestene mot myndighetene har pågått de siste fire månedene, og det skjedde mens Kina feiret seg selv og 70-årsjubileet for republikken tirsdag.

Politiet har uttalt at tjenestemannen som skjøt, fryktet for sitt eget liv, og at han var i sin fulle rett til å skyte.

– Hongkong har i praksis blitt en politistat, skriver demokratiforkjemper Joshua Wong på sosiale medier.

Det brygger onsdag opp til mer uro i Hongkong. Ifølge Reuters vender sinnet nå seg mer spesifikt mot alt og alle som kan knyttes direkte til Kina: Kinesiske banker og selskaper og personer mer sentrale verv og stillinger der utsettes for hets, fasader sprayes ned med graffiti og vandaliseres.

Wong skriver onsdag at de vil stille opp i retten onsdag for å støtte tidligere arresterte demonstranter der.

– 96 demonstranter vil bli siktet for opprør. Strafferammen er 10 års fengsel. I dag er dagen for deres rettshøring. Vi kommer for å vise vår solidaritet, skriver han.

Ifølge politiet ble 25 tjenestemenn såret i opptøyene tirsdag. Sykehusene har meldt om mer enn 70 som er behandlet for skader, inkludert journalister som dekket hendelsene, mens politiet har pågrepet rundt 160 personer.

(©NTB)