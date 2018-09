Demonstrasjoner i Russland

Flere steder i Russland har det brutt ut demonstrasjoner søndag, på oppfordring fra den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj.

Navalnyj soner for tiden en 30 dager lang dom for å ha oppfordret til demonstrasjoner tidligere i år. Under soningstiden har han oppfordret til nye demonstrasjoner søndag, som også er dagen da det holdes lokal- og regionvalg flere steder i landet.

I løpet av formiddagen hadde flere hundre demonstranter fulgt oppfordringen i Sibir og lengst øst i landet. Det er kommet meldinger om sporadiske pågripelser.

Demonstrasjonene er rettet mot myndighetenes plan om å øke pensjonsalderen til 65 år for menn og 60 år for kvinner. Planen har møtt motstand fra ulike politiske leire i landet. Tidligere denne måneden sto kommunistpartiet bak tilsvarende demonstrasjoner.

