Demonstrasjoner mot rasisme i London og Paris

I London og Paris har hundrevis av mennesker trosset smittevernregler og demonstrert mot rasisme og politivold.

I Paris samlet flere hundre mennesker seg lørdag formiddag på Place de la République i sentrum av byen for å protestere og minnes flere svarte menn som har mistet livet under pågripelser eller andre hendelser som har involvert politi.

Flere av demonstrantene bar plakater og bannere med tekster som «La oss puste» og «Rettferdighet for Ibo», med henvisning til Ibrahim Bah (22) som døde i oktober i fjor da han kolliderte med mopeden sin under en politioperasjon. Familien hans hevder politiet er ansvarlig for hendelsen.

Etter markeringen på Place de la République skulle demonstrantene gå til hjemmet til en fransk-afrikansk mann som døde da han ble pågrepet av politiet i 2007.

Ignorerer oppfordring fra politiet

Også i London, Glasgow og flere andre britiske byer har hundrevis av mennesker ignorert oppfordringer fra politiet om å holde seg hjemme og samlet seg for å demonstrere mot rasisme og politivold.

Politiet har kommet med sterke oppfordringer til demonstrantene om å overholde smittevernseglene om sosial distanse og påbudet om at maks seks mennesker kan være samlet i grupper.

– Vi står midt i en pandemi. Vi verdsetter demokrati og ytringsfrihet, men vi ber folk om å gjøre dette på en annen måte og ikke komme til London for å demonstrere, sier politisjefen i London, Alex Murray.

– Vi må fortsette

Men en av arrangørene av protestene, Black Lives Matter-bevegelsen, avviser oppfordringen.

– Storbritannia er langt fra uskyldig, og derfor må vi fortsette å minne landet og regjeringen om at Black Lives Matter, sier gruppen lørdag.

