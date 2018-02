Demonstrasjoner over hele Italia foran valget

Titusener av mennesker både på venstre- og høyresiden tok del i demonstrasjoner i et titall italienske byer lørdag. Flere steder kom det til sammenstøt.

Over 5.000 politifolk var utplassert over hele landet for å sørge for orden under til sammen 119 demonstrasjoner for og imot regjeringen i forkant av valget om en uke.

Bare i Roma var 3.000 politifolk mobilisert til innsats der det var tillyst minst tre demonstrasjoner av både fascister og antifascister. I tillegg var det en demonstrasjon mot obligatorisk vaksinering, som er blitt et stort tema i Italia den siste tiden.

Både statsminister Paolo Gentiloni og hans forgjenger Matteo Renzi deltok i den største antifascistiske marsjen.

– Italia først

I Milano deltok lederen for Lega Nord, Matteo Salvini, i en marsj mot regjeringen, mens Roberto Fiore, lederen for høyreekstreme Forza Nuova, marsjerte i Palermo, der et medlem av hans parti ble banket opp tirsdag.

– Italia først, sa Salvini, som inntok talerstolen med sin fem år gamle datter i armene. Han gikk til kraftig angrep på innvandringspolitikken til Renzi, som nå igjen prøver å bli statsminister.

I Milano støtte antifascistiske studenter sammen med politi som var utplassert for å hindre bråk under nyfascistenes marsj.

Opptrapping av vold

Det har vært en dramatisk opptrapping av vold og slagsmål mellom nyfascister og antifascister de siste ukene.

Spenningen ble særlig stor etter at seks afrikanske migranter ble såret i en skyteepisode i byen Macerata i begynnelsen av februar. Gjerningsmannen gjorde fascisthilsen da han ble pågrepet.

De mange voldsepisodene har skapt frykt for at ytre høyre-grupperinger skal gjenoppstå for fullt også i Italia etter at flere andre europeiske land har beveget seg mot høyre på grunn av innvandring og økonomiske problemer

