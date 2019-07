Den afrikanske union fordømmer bombing av migranter i Libya

Den afrikanske union (AU) fordømmer luftangrepet som har drept om lag 40 migranter og flyktninger i Libya, og kaller det en forferdelig forbrytelse.

Den afrikanske union (AU) krever at de som sto bak angrepet, stilles til ansvar.

AU-kommisjonens leder Moussa Faki ber også om at det iverksettes en uavhengig etterforskning, at det innføres våpenhvile umiddelbart og at partene sørger for beskyttelse og trygghet for alle sivile, spesielt for migranter som er fanget i leirer.

Han vil at verdenssamfunnet dobler innsatsen for å få de krigførende partene til forhandlingsbordet.

Lagerhallen der flyktningene og migrantene befant seg, ble bombet fra luften tirsdag kveld. Over 600 mennesker satt innesperret i hallen. I den delen som ble truffet, var det om lag 120 mennesker, og ifølge libyske myndigheter ble 40 drept og 80 såret.

Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for angrepet, men regjeringen i Tripoli har lagt skylden på opprørsgeneralen Khalifa Haftar. Han støttes av Egypt, De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia.

