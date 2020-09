Den amerikanske høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg er død

Høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg, som anses som liberal, døde lørdag. President Donald Trump har nå muligheten til å utnevne en tredje høyesterettsdommer.

Hun døde av komplikasjoner som følge av kreft i bukspyttkjertelen, opplyser domstolen. Hun ble 87 år gammel.

Dødsfallet åpner opp for at president Donald Trump kan utnevne en ny høyesterettsdommer for å erstatte Ginsburg, som ble ansett som en av domstolens fire liberale dommere. Hun ble utnevnt av Bill Clinton i 1993.

Om Trump erstatter Ginsburg før valget, vil det trolig føre til at det konservative overtallet i domstolen blir ytterligere forsterket.

I dag sitter det fem dommere som anses som konservative, og fire som anses som liberale. I løpet av sin presidentperiode har Trump allerede utnevnt to dommere som anses som konservative, i Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh.

Kun noen dager før hun gikk bort, dikterte Ginsburg en uttalelse til barnebarnet Clara Spera, der hun oppfordrer Trump til å ikke utnevne noen ny dommer før valget.

– Mitt mest brennende ønske er at jeg ikke blir erstattet før en ny president blir tatt i ed, heter det i uttalelsen, ifølge NPR.