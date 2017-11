Den banalt enkle forklaringen på hvorfor det er så mange masseskytinger i USA

USA har opplevd 307 masseskytinger på 311 dager i 2017.

NEW YORK (Nettavisen): Til tross for at amerikanske politikere har bedt til Gud for å få en slutt på epidemien av masseskytinger i USA, har den ikke blitt borte.

Det er bare to dager siden en 26-åring skjøt ned 46 personer i en kirke i Sutherland Springs i Texas. 26 av dem døde, mens 20 er skadd. Drapsmannen ble funnet død etter en kort politijakt.

Masseskytingen i Sutherland Springs var ikke engang den eneste i USA sist helg. Det var tre av dem dagen før, ifølge gunviolencearchive.org – én i Austin i Texas, én i Youngstown i Ohio og én i Santa Monica i California.

President Donald Trump har uttalt seg om masseskytingen i Sutherland Springs, som foreløpig er den femte verste i amerikansk historie.

- Våre tanker og bønner er med ofrene og deres familier, sa Trump, og la ifølge NBC News til at «dette er ikke en våpen-situasjon», men heller «et problem med mental helse».

Kun én forklaring



Det er naturlig å tro at problemet bak disse masseskytingene er mental helse, gitt den porøse tilstanden til amerikanernes behandlingstilgang, eller at rasemotsetningene i USA fremdeles er så store at dette også er en del av forklaringen. Eller kanskje svaret bare er at amerikanerne er usedvanlig voldelige?

«Disse forklaringene har én ting felles: Selv om vi virker rimelige, har alle blitt avvist av forskning eller skytinger andre steder i verden. I steder er det en stadig voksende mengde forskning som kommer fram til samme konklusjon. Den eneste variabelen som kan forklare det høye antall masseskytinger i USA, er landets astronomiske antall skytevåpen», skriver The New York Times.

Så enkelt er det altså. Eller?

4,4 prosent av klodens totale innbyggertall, er amerikanere. Likevel eier amerikanere 42 prosent av alle skytevåpen i verden. En undersøkelse utført av professor Adam Lankford fra universitetet i Alabama viser at 31 prosent av alle gjerningsmenn bak masseskytinger over hele verden fra 1966 til 2012 var amerikanere.

Lankford har studert masseskytinger over hele verden i denne perioden. Han fant at av land med over ti millioner innbyggere, hadde kun Jemen flere masseskytinger per innbygger enn USA. Studien viste også at antall masseskytinger øker med antall skytevåpen i landet. Det samme ble resultatet da han ekskluderte USA fra regnestykket.

I tillegg viser annen forskning at strengere skytevåpenregulering fører til færre skytevåpendrap.

EN TEDDYBJØRN ligger på en minneplass utenfor kirken i Sutherland Springs, der 26 mennesker ble drept søndag.

Japan vs. USA



Hvis man trenger ytterligere dokumentasjon, er det greit å se til Japan, som har svært strenge regler for våpenkjøp.

I Japan kan innbyggerne kun kjøpe hagle eller luftgevær. Alt annet er forbudt. For å kjøpe hagle eller luftgevær, må man først delta i et heldagskurs og bestå en skriftlig prøve, deretter bestå en skytetest og så gjennomføre en mental undersøkelse og en narkotikatest ved et sykehus, før man må bestå en bakgrunnssjekk som kontrollerer både rulleblad og om en har tilknytning til kriminelle grupper.

Kommer man igjennom alt dette, kan man kjøpe skytevåpen. Da må man gi politiet dokumentasjon på hvor i hjemmet våpenet og ammunisjonen blir oppbevart. Skal du kjøpe ammunisjon, må du levere inn tomhylsene fra forrige kjøp.

Kort oppsummert: Japan har blant verdens strengeste våpenlover og færreste andel skytevåpen per innbygger, mens USA er i andre enden av begge skalaer.

Tydelige tall



Basert på konklusjonen til The New York Times og en rekke forskning, skal derfor Japan ha svært få skytevåpendødsfall og USA svært mange. Så hva viser tallene?

Jo, i 2014 var det seks dødsfall knyttet til skytevåpen i Japan. Samme år var det 33.599 i USA. Justert for innbyggertall, hadde Japan 0,005 per 100.000, mens USA hadde 10,354 per 100.000.

I 2015 var det åtte dødsfall knyttet til skytevåpen i Japan. Samme år var det 36.252 i USA. Per 100.000 innbyggere betyr dette 0,006 for Japan og 11,172 for USA.

Hvis man likevel tror at mentale problemer, rasemotsetninger eller generell voldstrang er årsaken, hvilket ifølge The New York Times allerede er motbevist, kan man jo sammenligne antall dødelige uhell i USA med det totale antall dødsfall i Japan.

I 2015 var det 0,043 skytevåpenuhell med dødelig utfall per 100.000 innbyggere i USA. Altså var det nesten sju ganger så mange dødelige uhell i USA som det var totale dødsfall i Japan. Og dette kan bare forklares med én ting: Tilgangen på skytevåpen

Man kan altså konkludere med at flere skytevåpen medfører flere dødsfall.

