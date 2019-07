Den britiske marinen protesterte over radio mot Irans bording av tankskip

I et lydopptak offentliggjort søndag insisterer en britisk marineoffiser på at Stena Impero må få seile i fred gjennom Hormuzstredet.

Opptaket, som er offentliggjort av firmaet Dryad Global, er gjort i forbindelse med arresten av det britiskregistrerte fartøyet. Til tross for den innstendige oppfordringen, klarte ikke den britiske marinen å hindre at styrker fra Revolusjonsgarden tok kontroll over skipet.

Den paramilitære iranske styrken krever i opptaket at Stena Impero endrer kurs.

– Hvis dere adlyder, er dere trygge, sier en iransk offiser, som også sier at skipet er etterlyst av sikkerhetsmessige årsaker.

En britisk marineoffiser fra fregatten HMS Montrose forsøkte imidlertid å gripe inn. Skipet var en time unna åstedet og kunne dermed ikke gjøre annet enn å sende radiomeldinger.

– Jeg gjentar at siden du foretar en gjennomreise i et anerkjent, internasjonalt strede, må ikke passasjen hindres på noen måte, sier en britisk marineoffiser til Stena Impero. Mannskapet på fregatten henvendte seg også til et iransk fartøy i området.

– Vennligst bekreft at du ikke har til hensikt å bryte folkeretten gjennom et ulovlig forsøk på bording av MV Stena, sier offiseren.

Representanter for det iranske Vokterrådet har uttalt at arresten var et svar på Storbritannias rolle i oppbringingen av en iransk supertanker ved Gibraltar for to uker siden.

