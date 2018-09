Den danske sangeren Kim Larsen (72) er død

Den folkekjære artisten Kim Larsen er død. Han ble 72 år gammel.

Den danske låtskriveren og sangeren Kim Larsen er død. Det bekreftes i en pressemelding på Kim Larsen og Tjukkens Facebook-side lørdag. Larsen ble 72 år gammel.

«På vegne av Larsen-familien vil jeg med stor sorg meddele at Kim Larsen i morges sovnet stille inn etter lengre tids sykdom», skriver Larsens agent Jørn Jeppesen.

Larsen var omringet av sin kone og seks barn frem til siste stund, står det i pressemeldingen.

Bisettelsen vil finne sted i absolutt stillhet og være helt privat, heter det videre.

Tidligere i år ble det kjent at Kim Larsen hadde fått diagnosen prostatakreft.

This Was Your Life. Kim Larsen (1945-2018) pic.twitter.com/NJQ1t15aWh — Tom Egeland (@tomegeland) 30. september 2018

«Hvad gør vi nu, lille du?»

Kim Melius Flyvholm Larsen ble født i København i 1945. Han giftet seg med Liselotte Larsen i 2001 og de fikk barna Hjalmar og Lui sammen. Fra tidligere har Larsen også barna Pelle, Sylvester, Alice Eva og Molly.

Han slo gjennom som frontfigur i rockebandet Gasolin, som hadde sin storhetstid i hele Skandinavia på 1970-tallet. Bandet slo igjennom med sanger som «Hvad gør vi nu, lille du?», «Efter endnu en dag» og hiten «This is My Life».

Etter at Gasolin ble oppløst i 1978, fortsatte Kim Larsen som både som soloartist og sanger og gitarist i flere andre band, senest i rockegruppa Kim Larsen & Kjukken. Solo-albumet «Midt om natten» (1983) skal være det mest solgte i Danmark gjennom tidene. Larsens første soloalbum, «Værsgo» ble gitt ut i 1973.

Larsen har medvirket som skuespiller og skrevet manus til flere filmer. Han har også bakgrunn som lærer.

Populær i Norge

Den danske trubaduren var også avholdt blant nordmenn. I sommer skulle han ha holdt sju konserter i Norge, men ble nødt til å avlyse på grunn av helsa.

«Farvel», skriver den norske radiopersonligheten Finn Bjelke på Twitter. Forfatteren Tom Egeland minnes Kim Larsen med ordene «This was your life». Thomas Seltzer skriver «Fy og flate så mye man gikk og BÆLJA på Gasolin-låter på barndommens skolevei.» «Hvil i fred»

Larsen fikk kreftdiagnosen like etter årsskiftet og måtte da avlyse en rekke utsolgte konserter i Danmark. Men så sent som i august holdt Kim Larsen & Kjukken flere konserter i Danmark, og i slutten av august varslet bandet at de skulle i studio og jobbe med Larsens nye sanger.

Fy og flate så mye man gikk og BÆLJA på Gasolin’-låter på barndommens skolevei.



Jeg er så glad vi fikk til denne på Trygdis, et gyllent øyeblikk i norsk musikk-TV-historie.



Hvil i fred, Kim Larsen.https://t.co/oMJdYePmw9 — Thomas Seltzer (@ThomasSeltzer) 30. september 2018

Kim Larsen ❤️ Gasolin var er av det første rockebandene jeg hørte på. De var egentlig før min tid, men sånn er det å ha storesøsken. https://t.co/iT2hZwX8IP — ThomasWold (@GladWold) 30. september 2018

Mange gode minner med musikken fra deg!🙌🏼

Hvil i fred kjære Kim Larsen! ❤️ pic.twitter.com/Vl3oo1n0l5 — Anders Myrvold (@amyrvold95) 30. september 2018

Er sikkert 25 år for ung for å være fan, men Kim Larsen er en av de nordiske artistene jeg har hørt mest på. Kult å se han live på månen i fjor. Tvers gjennom kul fyr. Nå er han borte, men musikken lever videre. pic.twitter.com/8YXMb6As6D — Jørgen Brostrøm (@brostromj) 30. september 2018

En av Nordens største og beste musikere er død. Skrev særoppgave om Gasolin på ungdomsskolen. Hvil i fred Kim Larsen. — Kjetil Rydje (@RydjeKjetil) 30. september 2018

Kim Larsen. Mannen pappa har spilt mest på CD opp gjennom mine 23 år. Danmarks største musikker. Utrolig trist å lese om hans bortgang. Hvil i fred, Kim. — Daniel Aarsland (@aarslanden) 30. september 2018

Kim Larsen ❤️ Barndom. Ungdom. Gode historier og mange minner. https://t.co/kwJKd9CayM — Frode Nakkim (@FrodeNakkim) 30. september 2018

