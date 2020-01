Den forbudte by stenges grunnet frykt for virusspredning

Den forbudte by er en svært populær turistattraksjon. Foto: Mark Schiefelbein/AP/NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Den forbudte by i Kinas hovedstad Beijing stenges for besøkende grunnet frykt for spredning av det nye coronaviruset.

Det tidligere keiserpalasset stenger lørdag, og det vil forbli stengt inntil videre, opplyser museet. Den forbudte by, som er organisert som et museum, er en populær turistattraksjon. Over 500 mennesker har hittil fått påvist det nye lungeviruset i Kina. (©NTB)

