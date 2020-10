Den italienske regionen Lombardia innfører portforbud

Den italienske regionen Lombardia, som huser ti millioner innbyggere og storbyen Milano, innfører et nattlig portforbud for første gang under koronakrisen.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Portforbudet, som varer fra 23 hver kveld til 5 påfølgende morgen, skal tre i kraft torsdag og vare til 13. november. I tillegg vil kjøpesentre måtte stenge i helgene. Det er det strengeste tiltaket som er innført i regionen til nå. Lombardia innførte lørdag krav om at utesteder stenger ved midnatt og forbud mot å spise eller drikke på offentlige steder utendørs. Regionen meldte om nesten 1.700 nye koronatilfeller mandag. Italia som helhet meldte om 9.300 tilfeller, men det hadde vært registrert over 10.000 nye tilfeller tre dager i forveien. (©NTB)