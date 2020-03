Den katolske kirke tilgir de koronasmittedes synder

Vatikanet kunngjorde fredag at Den katolske kirke, under visse forutsetninger, tilgir syndene til alle som smittes av koronaviruset.

Dekretet omfatter også helsearbeidere og de som ber for dem, samt dem som pleier syke familiemedlemmer.

Forutsetningen for å få syndenes forlatelse er at den syke selv ber et visst antall bønner, og at de som ber for helsepersonell, leser i Bibelen minst en halvtime daglig, heter det videre.

Italia er det land i verden som har hatt flest dødsfall som følge av koronasmitte, og også i Vatikanstaten i Roma er det meldt om ett smittetilfelle.

Pave Frans er selv testet for smitte, men var ifølge Vatikanet virusfri.

(©NTB)