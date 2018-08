Den katolske kirke vil kjempe for å avskaffe dødsstraff

Pave Frans sier at dødsstraff er uforenlig med den katolske kirkes lære. Kirken vil nå kjempe for at dødsstraff avskaffes over hele verden.

Uttalelsen til paven inngår i en oppdatering av de romersk-katolske kirkens katekisme – den viktigste oversikten over kirkens offisielle lære.

– Kirken forkynner, i lys av evangeliene, at dødsstraff ikke kan godtas fordi det er et angrep på en persons ukrenkelighet og verdighet, heter det i den nye teksten.

(©NTB)

Mest sett siste uken