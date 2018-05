Den russiske roboten «Vera» kan håndtere 1500 jobbintervjuer hver dag

Den svenske møbelkjeden IKEA har «ansatt» roboten Vera for å håndtere jobbintervjuer i Russland.

Det er den russiske bedriften Stafory som har utviklet roboten Vera, som skal kunne håndtere opp mot 1500 jobbintervjuer hver eneste dag. IKEA var svært interesserte i ideen og har satt den den russiske roboten til liv i et prosjekt i Russland, skriver Washington Post.

Vera har blitt skapt for å utføre et arbeid som er veldig tidkrevende og ikke minst kostbart for bedriften.

- Det opprinnelige valget er ofte et svært omfattende arbeid som krever betydelige tidsressurser fra våre HR-spesialister. Det var det som gjorde at vi valgte å teste ut ideen om å bruke roboten Vera, sier IKEAs presseansvarlig, Daniela Rogosic, til avisen.

- Hvert år får vi inn tusenvis av CV-er fra mennesker som vil jobbe for IKEA i Russland, sier Daniela Rogosic til Washington Post.

Ved hjelp av maskininnlæring og kunstig intelligens skal Vera ha muligheten til å utføre rundt 1500 jobbintervjuer per dag.

Høsten 2017 ble flere jobbsøkere ved IKEAs varehus i Moskva intervjuet av en robot, over telefon, eller videochat. De mest lovende kandidatene ble sendt videre til et nytt jobbintervju med et menneske, som tilslutt skulle avgjøre hvem som fikk jobben.

Roboten har blitt skapt av Alexei Kostarev, som fortsatt mener at mennesker er de som burde avgjøre hvem som blir ansatt, særlig når det kommer til mer kvalifiserte tjenester.

Han mener dog at roboten er den soleklart mest effektive til å arbeide med rekrutteringsprosesser innen salg og byggearbeid, og derfra sende de beste kandidatene til menneskelige intervjuer.

Roboten er engasjert av et par hundre selskaper allerede, blant annet bedrifter som Pepsi og L'Oreal. Ifølge Kostarev utfører programvaren Vera rundt 50 000 jobbintervjuer hver dag for alle bedriftene, skriver Washington Post.

Vera er foreløpig programmert til å snakke både engelsk og russisk. Når kommer roboten til å lære seg norsk?

