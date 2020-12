Den svenske regjeringen vil ha koronalov

Sveriges grunnlov gir ikke nok rom til å begrense koronasmitten, sier kulturminister Amanda Lind. Derfor vil regjeringen innføre en midlertidig covid-19-lov.

– Den svenske lovgivingen er ikke skrevet for å begrense covid-19, sa Lind på en pressekonferanse tirsdag, ifølge Aftonbladet.

Hun viser til at koronasmitten sprer seg når noen som er smittet nyser, hoster, snakker eller puster.

– Vi er nødt til å begrense trengselen, men vi savner en lov for det. Derfor trenger vi en covid-19-lov, sa sosialminister Lena Hallengren.

Regjeringen legger fram et utkast og vil ta imot forslag og innspill fram til 23. desember. Tanken er at loven skal gi utvidede fullmakter og muligheter for å innføre tiltak.

Lind mener de må ha «flere verktøy i verktøykassen» for å kunne innføre mer treffsikre tiltak.

– Slik loven er skrevet så oppstår urettferdighet. Kulturen og idretten må leve med betydelig hardere regler enn for eksempel kollektivtrafikken og kjøpesentre, sa Lind.

Blant forslagene er at loven skal gi rom for å begrense hvor mange som får samles på steder der allmennheten har tilgang.

Den vil blant annet omfatte lokaler for fritids- og kulturaktiviteter, kollektivtrafikk, kjøpesentre og festlokaler, foreslås det.

Regjeringen håper at loven kan tre i kraft fra 15. mars og gjelde i et drøyt år.

(©NTB)

Reklame Høyeste strømpris på 11 måneder - denne avtalen er fortsatt superbillig