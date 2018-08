Denne meteoritten er eldre enn Solsystemet

Verdens eldste meteoritt kan fortelle om hvordan Solsystemet ble laget.

Den rådende oppfatningen blant forskere, er at Solsystemet ble formet etter en gravitasjonskollaps for 4,6 milliarder år siden. Da begynte en gigantisk gass- og støvsky å samle seg til en stjerne med planeter kretsende rundt. Jorda ble dannet for 4,53 milliarder år siden.

I en rapport publisert i Nature, forteller forskere om analysene av en nyoppdaget meteoritt - NWA 11119 - som er datert 4,565 milliarder år siden. Den ble altså laget samtidig som støvskyene samlet seg i planeter.

- Denne undersøkelsen gir direkte bevis for at kjemisk skapt silisiumdioksid-rik skorpe ble formet på planetesimaler (de første himmellegemene som ble formet) i de første ti millioner årene før de første planetene, konstaterer forskerne.

Med andre ord: Den ble formet av vulkansk aktivitet før det fantes planeter.

- Dette er den eldste magmatiske bergart noen sinne funnet, sier professor Carl Agee ved Institute of Meteoritics (UNM).

- Ikke bare er dette en ekstremt sjelden steinsort, men den forteller oss også at ikke alle asteroider er like. Noen av dem ser ut som jordskorpen fordi de er lyse og fulle av SiO2 (silika), sier han og forteller at den ble laget under en at de første vulkanske aktivitetene i Solsystemet.

Meteoritten ble funnet i en sanddyne i Mauritania av en nomade og solgt til en meteorittforhandler som igjen hadde solgt den til UNM. Studenten Poorna Srinivasan startet undersøkelsene som en del av hennes Phd ved

UNM.

Hun forteller at det første hun oppdaget var at den uvanlige meteoritten besto av store mengder tridymitt. Dette er en bergart som skapes av silika (SiO2) under høye temperaturer og som finnes i lavabergarter.

- Da vi gjorde videre analyser for å kvantifisere tridymitten, fant vi at trydomitt utgjorde utrolige 30 prosent av meteoritten. Det er en mengde hittil ukjent i meteoritter og bare funnet i slike mengder i noen vulkanske bergarter på Jorden, sier hun til Science Daily.

- Ut fra oksygenisotoper, vet vi at den stammer fra en utenomjordisk kilde et eller annet sted i Solsystemet, men vi kan ikke knytte den til et spesielt legeme som har blitt sett med teleskop, sier hun.

Mengden isotoper i meteoritten kan tyde på at den sammen med to andre kjente uvanlige meteoritter - Northwest Africa 7235 og Almahata Sitta - stammer fra et stort geologisk komplekst legeme som fantes i det tidlige Solsystemet.

Mest sett siste uken