Derfor fikk Sverige feil valgresultat: - Tenkte «R» for region

Opptellingsfeilen i det svenske valget skyldtes at en medarbeider misforsto kodingen for kommune, landsting og riksdag.

Valgtabben i Sverige skjedde da en medarbeider i tellekorpset i Västra Götaland skulle rapportere inn resultatene for kommunevalget, landstinget og riksdagen. Valgresultatene oppgis i koder med «R» for riksdag, «L» for landsting og «K» for kommune, men det var her det gikk i ball for mannen. Til Aftonbladet forteller vedkommende at «R» ble forvekslet med region, og derfor ble tallet for landsting rapportert inn som riksdag.

Snøt SD for et mandat

Det førte til at de foreløpige valgresultatene ble feil, og den knappe ledelsen for de rødgrønne over den borgerlige alliansen ble oppgitt å være 144-143 i mandatberegningen. Etter at tabben ble oppdaget ble det rettet til 144-142.

I valgdistriktet i Västra Götaland gikk det bedre for Centerpartiet enn Sverigedemokraterna i landstinget, mens det var motsatt i riksdagsvalget. Derfor havnet et av mandatene som skulle til Sverigedemokraterna feilaktig hos Centerpartiet.

Feilen oppdaget i Norge

Ifølge det norske nyhetsbyrået NTB var det de som oppdaget at tallene hos svenske Valmyndigheten ikke stemte med det som ble rapportert i svenske medier.

Den knappe ledelsen for de rødgrønne over den borgerlige alliansen ble oppgitt å være 144-143 i mandatberegningen. Etter at tabben ble oppdaget ble det rettet til 144-142. Bildet viser valgplakater i Tynnered i Göteborg.

Ifølge Valmyndighetens nettside hadde de rødgrønne partiene fått 144 representanter i Riksdagen, mens de borgerlige Allianse-partiene hadde 142. Svenske medier meldte at kun ett mandat skilte blokkene.

NTB kontaktet det svenske nyhetsbyrået TT, som i sin tur kontaktet folk hos Valmyndigheten. De fikk en matematiker til å gå gjennom tallene på nytt. Dermed oppdaget Valmyndigheten hvor feilen lå.

Rettet feilen klokka 18

Resultatet på Valmyndighetens nettside ble rettet litt etter klokken 18 – og dermed ble ett mandat overført fra Centerpartiet til Sverigedemokraterna, melder NTB. Den borgerlige Alliansen havnet ett lite hakk lenger etter de rødgrønne partiene.

- Det føles så sabla kjedelig, sier den uheldige mannen i tellekorpset i Västra Götaland til Aftonbladet.

- Det var seint på kvelden, og jeg tok feil, sier han om tabben.

Fakta: Viktige datoer etter det svenske valget

Valget 9. september endte med at den rødgrønne blokken fikk 144 mandater i Riksdagen, og den konservative blokken 142 mandater, med Sverigedemokraterna på vippen med 63 mandater.

12. september: Alle stemmene, også utenlandsstemmer og forhåndsstemmer, vil være telt.



15. september: Valgmyndighetene legger fram det endelige valgresultatet.



24. september: Opprop i Riksdagen og valg av talmann, tilsvarende stortingspresident.



25. september: Riksdagen åpner.



25. september – 8. oktober: Statsministeravstemning. For å bli valgt må færre enn 175 av Riksdagens 349 mandater stemme mot kandidaten.



9. oktober: Statsminister Stefan Löfvens frist til å legge fram budsjett hvis han vinner avstemningen.



Hvis Löfven taper avstemningen, innleder talmannen en prosess for å finne en statsminister. Hvis prosessen ikke lykkes, kan det ende med nyvalg innen tre måneder.



15. november: Frist for å legge fram budsjettforslag hvis en ny statsminister kommer på plass.



Månedsskiftet november/desember: Budsjettavstemning.

(Kilder: Svenska Dagbladet, NTB)

Ønsker gransking

Statsviter Marja Lemne ved Södertörns högskola peker også på flere andre feil og problemer hos det svenske forvaltningsorganet.

- Som forvaltningsforsker lurer jeg på hva Valmyndigheten holder på med. Valgnettstedet krasjer, avtalen med PostNord funker ikke – det er utrolige saker, sier hun til TT.

Lemne tror det kan være på sin plass å granske myndigheten med ansvar for gjennomføring av valg.

Les også: Valgtabbe i Sverige avslørt av nordmann: SD får ekstra mandat

Mest sett siste uken