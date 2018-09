Derfor stormer norske Ebba Busch Thor fram på målingene

Valg-ekspert ramser opp fire grunner til at partileder for Kristdemokraterna, Ebba Busch Thor, hevder seg i innspurten av valgkampen i Sverige.

På søndag er valgthrilleren i Sverige over for denne gang, og det er knyttet enorm spenning til hvilke partier som skal sitte med regjeringsmakten. Én ting er sikkert, og det er at det omstridte partiet Sverigedemokraterna ikke havner i regjering til tross for at de ligger an til å bli ett av landets største partier.

Årsaken er at ingen av de andre partiene ønsker å ha dem i regjering.

Det reelle statsministervalget står mellom Socialdemokraternas Stefan Löfven og Moderaternas Ulf Kristersson.

Socialdemokraterna og Moderaterna ligger an til å gjøre dårlige valg. Småpartiene, derimot, gjør det stadig bedre på målingene. Ett av småpartiene som har hevdet seg under innspurten, er Kristdemokraterna.

Claes Arvidsson, som er mangeårig lederskribent i Svenska Dagbladet, utelukker ikke at den relativt unge partilederen Ebba Busch Thor (31) og hennes parti Kristdemokraterna havner i regjering sammen med Moderaterna etter søndagens valg.

- Stolt av mine norske aner

Kristdemokraterna og partileder Ebba Busch Thor er blant dem som har gjort det relativt bra under innspurten av valget. Den siste målingen til Aftonbladet/Inizio viser at partiet ligger an til å få 6,5 prosent. Dette er en økning på to prosentpoeng fra en tilsvarende måling i juni måned.

Busch Thor har både norsk og svensk statsborgerskap. Hun ble partileder for Kristdemokraterna i 2015. Det var aller første gang at Sverige fikk en partileder med norsk statsborgerskap.

- Min norske arv er en viktig del av hvem jeg er. Jeg er stolt av mine norske aner, sa hun den gang i et intervju med Dagen.

Fire årsaker til hennes framgang

Arvidsson sier det er flere årsaker til at Kristdemokraterna og Ebba Busch Thor har maktet å styrke sin posisjon under valginnspurten.

- Jeg tror denne framgangen skyldes fire faktorer. Det ene er at hun har vokst mye under denne valgkampen. Hun har blitt en bedre partileder, blitt mer tydelig og har tatt opp fighten med Löfven i radio- og TV-debatter og har imponert på den måten, sier Arvidsson.

- Det andre er at hun har drevet fram saken om helsetjenesten i valget. Helsetjenesten er én av de tre viktigste sakene for velgerne, etter innvandring og lov og orden, sier han.

Claes Arvidsson, mangeårig lederskribent i Svenska Dagbladet.

Den tredje faktoren, ifølge Arvidsson, er at Busch Thor har vist mer åpenhet overfor Sverigedemokraterna enn de øvrige partiene.

- Det er ingen diskusjon om Sverigedemokraterna skal komme i regjering, men det handler om hvordan man skal forholde seg til Sverigedemokraterna i det praktiske riksdagsarbeidet. Der har Kristdemokraterna en mer velkommen holdning enn Moderaterna. Det tror jeg lokker tidligere Moderaterna-velgere som har gått over til Sverigedemokraterna, sier Arvidsson.

Sa opp Desember-avtalen

Den fjerde faktoren kan knyttes til Desember-avtalen, som kom i stand etter at Löfven varslet nyvalg som følge av at budsjettet ikke gikk gjennom i Riksdagen i desember 2014. Det ble imidlertid ikke noen nyvalg, ettersom alle riksdagspartiene - med unntak av Sverigedemokraterna og Vänstrepartiet - sluttet seg til en avtale som gjorde det mulig for en minoritetsregjering å styre Sverige fram til valget i 2022.

Kristdemokraterna besluttet imidlertid å si opp avtalen under landsmøtet påfølgende høst. Dette førte til at de andre borgerlige partiene også fulgte etter og sa opp avtalen.

- Den gang sa Ebba Busch Thor at «dette går ikke an, og at Alliansen måtte være beredt på å ta makten». Desember-avtalen var skadelig for Moderaterna, sier Arvidsson.

Ebba Busch Thor avbildet da hun forhåndsstemte i Kulturhuset i Stockholm forrige måned.

Ny måling

På den nye målingen til Aftonbladet/Inizio er det Socialdemokraterna, Kristdemokraterna og Liberalerna som rykker fram fra forrige måling som ble gjort i forrige uke. De øvrige partiene går tilbake.

Vänstrepartiet får 9,4 prosent oppslutning, som er en tilbakegang på 0,7 prosentpoeng. Socialdemokraterna får 24,6 prosent (framgang på 1,5), Miljöpartiet får 5,0 (tilbakegang på 0,6), Kristdemokraterna får 6,5 prosent (framgang på 0,5) Centren får 8,4 prosent (tilbakegang på 0,1), Liberalerna får 6,0 prosent (framgang på 0,1), Moderaterna får 19,2 prosent (tilbakegang på 0,3), Sverigedemokraterna får 17,3 (tilbakegang på 0,8), mens de øvrige partiene får 3,5 prosent (framgang på 0,3).

Alliansen får en oppslutning på 40,1 prosent (framgang på 0,2), mens de rødgrønne får 39,0 prosent (også en framgang på 0,2).

